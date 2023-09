Redação Jornal do Tocantins

O jovem Eduardo Teodoro Silva Moreira, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 7, durante um evento esportivo realizado no Parque de Exposição Agropecuária de Miracema do Tocantins, região central do estado.

Testemunhas informaram à polícia que o jovem estava com amigos, quando três homens chegaram mostrando a foto da vítima e perguntando quem era e onde estava a pessoa da foto, em seguida arrastaram a vítima para trás do banheiro e só ouviram os disparos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que diligências são realizadas, mas até o momento não houve prisão de nenhum suspeito.

Ressaltou ainda que a perícia técnica esteve no local para colher vestígios que possam ajudar na investigação que será conduzida pela 67ª Delegacia de Polícia Civil de Miracema, para identificar a autoria do crime e motivação.

O corpo foi recolhido e encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) de Palmas, onde passa por exames necroscópicos para ser liberado aos familiares.