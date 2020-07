Vida Urbana Jovem de 17 anos morre após cair da garupa de uma moto e bater a cabeça no meio-fio em Guaraí Acidente aconteceu em frente ao terminal rodoviário da cidade na madrugada deste domingo, 5

Na madrugada deste domingo, 5, uma adolescente morreu após a motocicleta em que ela estava ser atingida por um carro em frente ao terminal rodoviária de Guaraí. A moça de 17 anos estava na garupa da motocicleta, caiu e bateu a cabeça no meio-fio. As informações são do portal G1 Tocantins. O motorista do carro relatou a polícia que o condutor da moto voltou de for...