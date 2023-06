Vida Urbana Jovem conhecido como "Curvina" é morto a facadas em Araguatins. Quarteto é preso suspeito do crime Segundo relato policial, suspeitos confessaram ataque por suspeitar que vítima pudesse ter estuprado irmã de dois dos autores

Dois irmãos, um deles menor, e mais dois amigos estão detidos em Araguatins desde a manhã deste domingo, 4, suspeitos de terem assassinado a facadas e pedradas Jefferson Fernandes da Silva, de 19 anos, conhecido como “Curvina”. Os policiais chegaram a encontrar o jovem com vida na Rua Siqueira Campos, no centro da cidade, quando testemunhas indicaram as características d...