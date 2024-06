Vida Urbana Jovem condenado por roubo e falsa identidade é preso pela Polícia Civil em Paraíso do Tocantins Indivíduo foi encontrado após investigações da 63ª e da 61ª DP de Paraíso do Tocantins

Um homem de iniciais T.G.C.S., de 29 anos, acabou preso na noite da última quinta-feira (27), em Paraíso do Tocantins, centro-oeste do estado. Ele é condenado pela 2ª Vara Criminal de Palmas, pelos crimes de roubo e falsa identidade. A ação de combate à criminalidade foi deflagrada pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO). Comandada pelo delegado-regional, José L...