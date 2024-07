Vida Urbana Jovem compra dinheiro falso, não recebe valor total e é preso após receber pacote com cédulas Ele contou à polícia que pagou R$ 650 por 2.000 em notas falsificadas. Além de ser preso, ele acabou sendo enganado pelo fornecedor, pois só recebeu 1.850 em cédulas falsas

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante após ser flagrado com dinheiro falso. A prisão aconteceu logo após o suspeito receber uma encomenda com as cédulas em uma agência dos Correios. Ele contou que tinha encomendado 2 mil, mas recebeu 1,8 mil em cédulas falsas. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (10) em Guaraí, na reg...