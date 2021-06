Vida Urbana Jovem com 2,2 kg de maconha é por tráfico de drogas na TO 255 em Mateiros Suspeito tentou fugir da abordagem policial e após ser detido com as drogas apresentou duas versões sobre a origem da maconha

A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 18 anos com 2,2 kg de substância análoga à maconha na TO-255, que liga Mateiros a Ponte Alta do Tocantins. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 2, quando os policiais se deparam com o suspeito parado na pista. Conforme a PM, quando o homem percebeu a chegada da viatura se aproximou da motocicleta em que estava...