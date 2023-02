Redação Jornal do Tocantins

O lavrador Patrick Pinheiro da Silva, de 24 anos, vai responder a um processo no qual é acusado de ter atirado na testa de Welson Fernandes Oliveira, um amigo da mãe dele, a viúva Elisângela Rodrigues da Silva, de 42 anos.

A denúncia é do Ministério Público que acusa o lavrador de ter tentado tirar a vida da vítima por motivo fútil.

Ele está preso desde o final de janeiro por decisão judicial após ter sido detido em um primeiro momento enquanto se dirigia de Guaraí para Colmeia, acompanhado da esposa e filho. De acordo com o inquérito policial, ele estaria fugindo da tentativa de homicídio praticada no dia 22 de janeiro de 2023.

Segundo a investigação policial, o lavrador procurou a casa da mãe dele, nos Setor Pestana, em Guaraí, chorando de saudade do pai dele, que havia falecido há 10 anos. De acordo com os relatórios policiais, Patrick Silva estava alcoolizado e a mãe o levou para o quarto para consolar o filho.

O amigo dela, que estava na casa da mulher e, também, supostamente embriagado, entrou no local, e teria chamado o rapaz de “frouxo” por ainda chorar a morte paterna. Os dois discutiram e a mãe precisou retirar o amigo do quarto e o levou para uma área externa da casa.

Segundo os investigadores, pouco depois, o lavrador se aproximou e atirou com uma pistola de fabricação caseira, calibre 22. O lavrador descartou a arma durante o trajeto entre Guaraí e Colmeia, em uma região conhecida como Lajedo. Os policiais não encontraram a arma.

Ao ser preso, ele confessou na delegacia que atirou no amigo da mãe, após ter sido chamado de “frouxo” por ainda chorar a morte do pai, falecido quando ele tinha 14 anos. Ele disse que a arma havia sido comprada há algum tempo por R$ 200 e confirmou que era de fabricação caseira, de cabo de madeira e tinha cano simples, para um projétil.

A vítima passou por atendimento médico em Guaraí e depois levado para o Hospital Regional de Araguaína, onde ficou internado até meados deste mês e se submeteu ao exame pericial.

O homem apresentava fragmentação do crânio na região frontal com fragmentos internos e rastilhos metálicos com volumoso hematoma e edema de partes moles, mas sobreviveu ao tiro.

Ele precisa voltar para exame complementar no final deste mês, para acompanhar o traumatismo crânio encefálico produzido pelo tiro.

Patrick é alvo de uma denúncia do promotor Adriano Zizza Romero desta terça-feira, 21, que pede sua condenação por tentativa qualificada de homicídio, por recurso que dificultou a defesa da vítima.