Jovem até tenta fugir, mas é preso por suspeita de tráfico de drogas em Paraíso do Tocantins

Um homem, de 22 anos de idade, foi preso na manhã desta terça-feira, 23, em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas, suspeito de tráfico de drogas. De acordo com o delegado-chefe da 63ª DPC e responsável pela ação, José Lucas Melo, os investigadores da unidade obtiveram informações de que um homem, já conhecido no meio policial pela prática de trá...