Na manhã desta quarta-feira, 20, uma adolescente, ainda não identificada, foi atropelada por um ônibus de transporte público, ao atravessar as avenidas Teotônio Segurado e LO-13. A vítima é colaboradora da Defensoria Pública do Tocantins, integrante do programa "Jovem Trabalhador".

A Prefeitura de Palmas informou por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), que o ônibus do transporte coletivo da capital trafegava no sentido sul e norte da Teotônio Segurado e atingiu a vítima durante uma manobra à direita na LO-13.

Conforme a prefeitura, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte para atendimento.

Ainda de acordo com a nota, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) disse que o condutor do veículo prestou socorro à vítima e deu depoimento às autoridades policiais que realizaram a perícia no local da ocorrência. Ressalta ainda que aguarda as informações periciais para que todas as medidas sejam tomadas em relação ao caso.

A Defensoria afirma ter designando uma servidora para acompanhar a colaboradora até a UPA até a chegada de familiar.

Por volta da 10h26min, a jovem passa por exames médicos. Não há informações sobre o estado de saúde dela.