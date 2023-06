Um jovem de 18 anos acabou preso por policiais militares da Força Tática enquanto realizavam rondas no setor Lago Sul, região sul de Palmas, durante o sábado, 10.

A abordagem ocorreu na Rua RN4, quando os militares avistaram o jovem conduzindo a motocicleta ao cometer infrações de trânsito.

De acordo com o resumo da ocorrência, a motocicleta conduzida não apresentava equipamentos de uso obrigatório, possuía placa artesanal e escapamento adulterado. Durante a abordagem, os militares constataram que o chassi do veículo estava raspado.

Os militares deram voz de prisão ao jovem e o conduziu até a 2ª Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Ainda de acordo com o relato da ocorrência, na delegacia, o delegado plantonista confirmou a prisão em flagrante com base no artigo 311 do Código Penal, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.