Jovem é preso em sua casa após roubar retrovisor de motocicleta em Araguatins

Um homem, de 26 anos de idade, foi preso na noite da última quinta-feira, 25, suspeito de furtar um retrovisor de uma motocicleta que se encontrava estacionada no Centro da cidade de Araguatins, Norte do Estado. A polícia identificou o suspeito através das câmeras de videomonitoramento e o jovem foi preso já em sua própria casa. De acordo com a Polícia Milita...