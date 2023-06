Redação Jornal do Tocantins

Um jovem de 23 anos acabou preso em flagrante na manhã deste domingo, 4, em Alvorada, sul do Tocantins, por tentar matar com golpes de faca seu desafeto, um homem de 30 anos. O crime ocorreu na praça do setor Dom Alano.

Militares da 7ª Companhia Independente de Policiamento Militar 7ª CIPM) foram acionados via tele patrulha e ao chegarem na praça encontraram a vítima ensanguentada a pedir socorro. Ele indicou quem seria o autor do crime e foi encaminhado para o hospital do município.

Militares localizaram o homem e confirmaram se tratar de pessoa conhecida da polícia, por possuir diversos registros criminais. O jovem também estava ferido e precisou ser levado ao hospital para receber atendimento.

Encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Alvorada, o suspeito do crime teve o Auto de Prisão em Flagrante (APF) anotado pela autoridade policial.