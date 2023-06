Vida Urbana Jovem é morto a tiros na região sul de Palmas e segunda vítima foge para evitar disparos Suspeitos de cometerem o crime acabaram presos no Aureny IV. Polícia informa que eles confessaram envolvimento no latrocínio de mototaxista em Porto Nacional, horas antes

Um jovem de 21 anos identificado como Kleberson Nogueira da Silva morreu ao ser atingido por seis tiros no setor Lago Sul, região sul de Palmas, na tarde desta segunda-feira, 26. Outra pessoa que estava no local, Charles Ferreira do Nascimento, fugiu para não ser atingida. As informações são de registro policial, durante a prisão de dois homens, identificados pelas ...