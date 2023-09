Wendel Castelo Branco, de 20 anos, e o monitor de alunos Ismael Gomes da Silva, de 25 anos, foram vítimas de tentativa de homicídio na sexta-feira, 8, em uma peixaria localizada no Parque das Estrelas, no município de Sampaio, extremo norte do estado. O suspeito dos golpes está foragido.

Conforme o relatório policial, Wendel dançava com uma mulher que era ex-namorada do suspeito, identificado pelo primeiro nome “Raniere”. Quando o suspeito viu os dois juntos, passou a esfaquear o jovem. O monitor de alunos, amigo da vítima atacada, tentou defendê-lo e também sofreu golpes no pescoço, barriga e peito.

O JTo conversou neste sábado, 9, com a cabeleireira Iraneza Gomes da Silva, de 28 anos, irmã de Ismael que não estava no local, mas soube por testemunhas o que ocorreu e registrou o boletim de ocorrência.

“Meu irmão chegou nessa peixaria com o Wendel, que é vizinho dele, e o Wendel foi dançar com uma moça que é ex-companheira desse rapaz que efetuou as facadas. Ele foi tomar satisfação e começou uma briga e meu irmão que estava próximo tentou apaziguar”.

De acordo com a cabeleireira, depois da confusão o suspeito saiu do local e quando retornou estava com a faca e esfaqueou o irmão. “Ele voltou e já esfaqueou meu irmão na barriga e no pescoço e em seguida esfaqueou Wendel acima do peito que quase atingiu o coração dele”.

Conforme o registro policial, o suspeito fugiu do local e a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas os militares estavam em outra ocorrência em Praia Norte e por isso não foram ao local. As duas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Augustinópolis.

A cabeleireira conta que as duas vítimas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Meu irmão passou por uma cirurgia próximo ao umbigo e está na UTI internado. O Wendel também está na UTI, só que entubado porque o estado dele é mais grave”.

Ela ressalta que ficou em choque quando soube que o irmão tinha sido esfaqueado. “Quando eu soube do que aconteceu, eu fiquei em choque, chorei e saí procurando meu irmão, só para poder acolher e levar logo para o pronto-socorro, e passei a madrugada acordada. Estamos só em orações para que tudo fique bem”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o caso de tentativa de homicídio citado pela reportagem foi registrado na 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguatins. O caso será encaminhado para a 9ª Delegacia de Praia Norte, que vai apurar as circunstâncias e a autoria do crime. Até a publicação, ninguém havia sido preso .