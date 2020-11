Vida Urbana Jovem é detida com 17 kg de maconha em mala na BR-153 após buscar droga a pedido do namorado Dona da droga encontrada em ação da PRF e do Grupo de Cães da PM disse que receberia R$ 1 mil pelo transporte; aos motorista do ônibus a mulher disse que estava transportando peças de vidro na mala

Uma ação policial apreendeu o volume de 17 kg de maconha escondidos na mala de uma jovem de 18 anos, que estava em um ônibus de transporte de passageiros abordado na BR-153. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Militar ocorreu neste domingo, 22. Conforme a PRF, ocorrência registrada no km 497 da...