Vida Urbana Jovem é baleado e morto em mesa de bar de Araguaína Testemunha relatou que suspeito chegou atirando contra a vítima no estabelecimento; Polícia Civil irá investigar o caso

Um jovem de 20 anos morreu na última sexta, 30, após ser baleado em um bar localizado no setor Vila Couto, em Araguaína, Norte do Estado. As informações são da Polícia Militar (PM). Segundo o G1 Tocantins apurou, a vítima é Carlos Daniel Alves Araújo, que por volta das 18h30 estava na mesa do estabelecimento quando surgiu um indivíduo e abriu fogo contra o jovem,...