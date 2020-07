Vida Urbana Jovem é autuado após madrinha denunciar ameaças motivadas por ciúmes Polícia Civil encontrou arma e munição na casa do suspeito, que foi levado para a delegacia em Miracema

Durante uma operação de combate à criminalidade realizada nesta terça-feira, 14, pela 7ª Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (7ª DEAM-V) de Miracema do Tocantins, um homem foi preso com arma de fogo e por suspeita de cometer violência doméstica. De acordo com a Polícia Civil, uma enfermeira esteve na sede da Delegacia Especializada e relatou que ela e ...