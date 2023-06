A jornalista de Gurupi Leilane Lustosa Macedo de Oliveira e duas amigas morreram em um acidente de trânsito que envolveu três veículos no km 250 da BR-153, em São Luiz do Norte (GO). A tragédia ocorreu na noite de sexta-feira, 9.

A pista onde ocorreu o acidente teve interdição parcial, com ‘pare e siga’ até às 23h55.

Segundo a empresa Ecovias Araguaia, responsável pelo trecho, ao chegar no local, a equipe encontrou duas pessoas mortas dentro do carro, a condutora e a passageira da frente.

A terceira passageira estava em estado grave no assento traseiro do veículo e foi levada pela ambulância da empresa para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) e, depois, transferida para o Hospital de São Luiz do Norte, onde morreu.

Ainda segundo informações da empresa, no segundo carro envolvido no acidente havia quatro passageiros, que não se feriram.

O terceiro veículo envolvido, um caminhão, havia apenas o condutor, também sem ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Ceres e médicos da empresa Ecovias realizaram o atendimento às vítimas. Em seguida, fizeram o desencarceramento das vítimas em óbito, que estavam presas às ferragens.