O jornalista especializado em marketing e bordadeiro autodidata, Aurélio Prado, de 43 anos, tem feito sucesso na Europa com seus mais de 1,7 mil bordados artesanais inspirados nos ipês tocantinenses.

Com mais de 100 mil seguidores em sua página no instagram, chamada Marias Bordadeiras, Aurélio virou capa em uma agência de notícias no país, na sexta-feira,7, com seu trabalho inspirado nas árvores do cerrado .

Em entrevista ao Jornal do Tocantins na segunda-feira, 10, ele conta que foi uma surpresa ter seu trabalho divulgado pelo site.

“Fiz uma live com o tema Felicidade e sua comprovação científica e uma das pessoas que viram é uma jornalista que atua num conselho intermunicipal aqui. Ela me mandou algumas perguntas, sem compromisso. E no mesmo dia ela publicou. Eu fiquei feliz demais. Sinto que isso é, sim, o reconhecimento do meu trabalho até aqui e, exatamente por isso, minha responsabilidade em trabalhar mais e melhor só aumentou”, disse Aurélio.

Depois de muito tempo atuando como jornalista no Tocantins e em Brasília, o tocantinense, abriu ainda na capital federal, a empresa Marias Bordadeiras, em 2019, após ter tido um sonho muito revelador. Segundo ele, a única questão era que nunca tinha bordado nada.

“Fui aprendendo a bordar sozinho. E enquanto ia aprendendo, fui migrando de carreira. Fiz vários cursos de empreendedorismo, gestão de negócios, marketing para redes sociais e por aí vai”

Em novembro de 2021, Aurélio começou a pensar em montar uma outra unidade da empresa fora do país e, como já tinha alguns clientes na Europa, ele conta que pensou em Portugal, por ter uma cultura e um idioma semelhante ao do Brasil.

“Abri a empresa aqui e consegui o visto de empreendedor. Estou aqui há oito meses trabalhando na expansão da marca em toda a Europa e, também, nos Estados Unidos. Aqui e lá nos EUA atendo principalmente a comunidade brasileira que, por morar fora, busca sempre ter um contato afetivo com o Brasil”.

Em maio de 2022, o jornalista montou sua empresa de bordados em Portugal, com dois funcionários e dois prestadores de serviços pontuais, contratados sob demanda para questões técnicas como diagramação, captação de imagens, edição de vídeo, e lançamento dos cursos que ele dá na internet.

De acordo com ele, o principal motivador foi a necessidade de ter um negócio próprio. “Depois de estudar bastante, principalmente as questões legais e burocráticas de se ter uma pequena empresa, acabei dando esse passo. E isso foi fundamental para vender para empresas aí no Brasil e, também, para conseguir o meu título de residência aqui em Portugal, onde atendo pessoas físicas e jurídicas”.

Aurélio conta que começou a bordar com 39 anos de idade. “Eu não sabia bordar até ter o sonho mais revelador da minha vida. Aí fui aprender. Esse sonho veio num momento em que eu queria uma nova forma de viver”.

Ele descreve que o bordado é como uma pintura. “Ao invés de tela, um tecido; ao invés de tinta, linhas. E era isso que queria: me desafiar, colorir as coisas e a minha vida. Abri o perfil no Instagram (@bordadeirasmarias) só pros amigos mais próximos irem vendo a produção e, se alguém quisesse, eu venderia”.

Aurélio explica também que as pessoas e as encomendas chegaram, e mesmo assim ele continuou estudando o bordado. Hoje com mais de 100 mil pessoas interessadas nos assuntos que ele posta todos os dias, o bordadeiro diz estar muito feliz por fazer parte da comunidade.

“Acho que o perfil das Marias no insta só faz sucesso porque eu compartilho tudo o que vou aprendendo ao longo do caminho. Eu mesmo sou um bordado inacabado e com um avesso imperfeito. Amo me dar conta desse processo sem fim”.

Para ele, a internet é uma excelente plataforma de vendas, especialmente as redes sociais, pois é lá que as pessoas passam boa parte do dia e da noite. “Então, ter um negócio on-line (não apenas um site), mas ter um perfil para sua marca no Insta, por exemplo, é genial. Uma dica que sempre dou é: conecte-se com seus seguidores. A venda é consequência dessa conexão”.

O jornalista também descreveu sua paixão pelos ipês tocantinenses. “Os ipês sempre me encantaram. Eles sempre florescem quando o calor e a seca são mais intensos, já reparou? Essa árvore cascuda (que é o significado da palavra ipê) usa suas últimas energias para florescer e espalhar suas sementes. Entendo isso como se fosse uma mensagem: calma! O pior está passando. E, é assim, mesmo”.