Jornalista paulista radicado em Palmas desde os anos 1990, o ex-colunista político do JTo Cleber Toledo lança na próxima quinta-feira, 17, às 19hs, na livraria Leitura no Capim Dourado Shopping, novo livro "A noiva e outros contos políticos" inspirado no cenário político do estado.

Com o selo da editora Veloso, de Gurupi, a obra reúne 20 contos escritos desde 2015 sobre a prática política em diversos contextos e situações, segundo explica Cleber Toledo por meio da assessoria.

"O livro não é uma apologia à não política, mas sim uma análise crítica dos males causados pela política tradicional, marcada pelo clientelismo, como mero negócio de ambos os lados, do eleitor e do político", afirma.

Formado há 31 formado na Unoeste, Toledo atuou em jornais do Paraná (PR), São Paulo (SP) e no Tocantins, com passagens pela sala de aula em cursos de jornalismo.

Cidadão Tocantinense e Gurupiense, o jornalista publicou "Contos que te conto" (1995) e "2018 crise fiscal, política e 3 eleições" (2020).