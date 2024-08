Todos os anos, milhares de fiéis se preparam para participar da romaria do Senhor do Bonfim, que terá início nesta terça-feira (6). Os romeiros percorrem um trecho de 24 km de Natividade até o povoado de Bonfim, e entre eles, Najara Barros se destaca não apenas pela devoção, mas pela jornada emocional e espiritual que a levou a esse caminho considerado sagrado.

O início da promessa

Em entrevista ao JTo, Najara conta que começou sua jornada de promessa antes mesmo de alcançar sua graça. Após anos de tentativas e uma dolorosa perda gestacional em 2017, ela encontrou na fé a força para superar sua tristeza e iniciar sua promessa ao Senhor do Bonfim.

“Eu engravidei após anos tentando, após Inseminação artificial. Mas perdi meus bebês e foi um pesadelo. Eu saí da tristeza, para uma alegria dupla e caí no mais fundo dos poços [...] Neste ano eu entrei numa depressão, fiquei mal e foi a fé que me salvou”, relatou.

A jornalista conta que a devoção enraizada na família foi o impulso para se reunir aos milhares que buscam graças no Bonfim.

"Minha família é romeira do Sr. do Bonfim há mais de 40 anos", compartilhou Najara. "Eu decidi seguir esse legado de fé que meu avô passou para minhas tias e meu pai".

Preparação e fé

Embora não tenha feito uma preparação física específica, Najara se preparava espiritualmente e levava consigo itens essenciais como frutas, água e roupas leves. "Sou carregada pela fé de todos que passaram por ali". Disse ela, destacando a importância dos conselhos recebidos para o percurso.

Ela relata que em 2017, 2018 e 2019, caminhou com amigas e familiares, com sua fé na promessa de uma gestação bem-sucedida. "Cumprir uma promessa de algo que você ainda não alcançou é diferente".

Desafios e momentos marcantes

A pandemia em 2020 impediu sua visita física, mas em 2021, grávida de sete meses, Najara assistiu à missa de pé por duas horas, cumprindo parte de sua promessa. "Foi um momento mágico". Lembrou ela, com seu esposo ao lado pela primeira vez no Bonfim.

No ano seguinte, com a filha de meses e o marido a apoiando dentro de um carro, Najara enfrentou um percurso desafiador. "Estava há 18 meses sem exercícios, amamentando durante o percurso", compartilhou ela. "Foi uma prova física e espiritual”.

Para ela, o momento mais marcante foi a chegada aos pés do Senhor do Bonfim, com a filha, irmã e marido. Para o futuro, Najara planeja continuar sua promessa ao Senhor do Bonfim, com confiança na intercessão divina. "É Deus agindo em várias frentes", finalizou.

Romaria do Senhor do Bonfim

Durante as festividades, os romeiros saem da região central de Natividade e vão até o povoado Bonfim a pé, montado a cavalo, ou mesmo de bicicleta.

Os grupos mais devotos costumam percorrer uma distância ainda maior, saindo de Gurupi e até mesmo de Palmas, ambos distante cerca de 240 km do povoado.

A festa religiosa começa com a novena de Nosso Senhor do Bonfim e recebe anualmente milhares de fiéis vindos de várias regiões do Tocantins e do Brasil.

Barraca de apoio aos romeiros

Neste ano os romeiros vão contar com uma barraca no quilômetro 12 para descansar. O espaço dará acesso a água e alimentos. A barraca ficará montada durante até o dia 17 de agosto.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento