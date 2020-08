Vida Urbana Jornalista e escritor Washington Novaes morre em Aparecida de Goiânia Ele foi diagnosticado com um tumor no intestino há alguns meses e vinha se tratando

Atualizada às 8h03. O jornalista e escritor Washington Novaes, de 86 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24). Ele estava internado desde quinta-feira (20) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Encore, em Aparecida de Goiânia. Novaes foi diagnosticado com um tumor no intestino há alguns meses e vinha se tratando, mas por decisão médica foi submetido a uma intervenção cirúrgica, mas teve complicações pós-operatória. Um dos filhos do jornalista, Pedro Novaes, expl...