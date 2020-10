Vida Urbana Jornalista Anésio Júnior morre após complicações de fibrose pulmonar Ele estava internado em um hospital particular da capital e morreu nesta sexta-feira

A filha do jornalista Anésio Júnior postou às 12h14 uma mensagem no facebook noticiando o falecimento do jornalista por complicações de fibrose pulmonar. A postagem está na conta do jornalista na rede social. Ele estava internado em um hospital particular de Palmas. Goiano de Cromínia, Anésio completou 63 anos em abril deste ano. Em sua carreira ...