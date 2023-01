Vida Urbana Jornal Nacional mostra destruição da Mata do Mamão, na Ilha do Bananal Reportagem da repórter Ana Paula Rehbein, da TV Anhanguera, foi ao ar na noite desta quarta-feira, 4, sobre área de floresta nativa sob ataque de invasores não indígenas

Na noite desta quarta-feira, 4, no dia da posse da ministra do Meio Ambiente (MMA), Marina Silva, o Jornal Nacional mostrou a reportagem sobre a destruição de área ambiental nativa na Ilha do Bananal e a criação de uma força-tarefa do ICMBio no Tocantins para enfrentar a situação, da repórter Ana Paula Rehbein, da TV Anhanguera. A reportagem mostra que há...