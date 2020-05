O ano de 2020 está sendo diferente para todo o mundo. Nesse momento em que a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, deixa milhares de doentes e faz vítimas fatais, ter informação correta e atualizada sobre a situação pode fazer a diferença na vida das pessoas, ainda mais com o bombardeio de desinformação (popularmente conhecida como fake news) disseminada através das redes sociais. É diante deste cenário que o Jornal do Tocantins (JTo) completa 41 anos, nesta segunda-feira, 18 de maio.

Mas não é só nesse momento de extrema importância para o trabalho da imprensa séria que o JTo atua para manter a credibilidade e compromisso com a sociedade. Desde que começou a veicular no então norte goiano, no ano de 1979, o veículo que faz parte do Grupo Jaime Câmara (GJC) surgiu antes mesmo da criação do Tocantins, por iniciativa do jornalista e empresário Jaime Câmara. Sua primeira manchete tratou da homologação do Aeroporto de Araguaína, que ocorreu em 18 de maio daquele ano. A princípio, a circulação do jornal ocorria semanalmente, e as reportagens eram produzidas em Goiânia (GO).

A partir deste fato, ao longo dos últimos 41 anos o JTo informou a população do norte de Goiás, e a partir de 1988, do recém criado estado do Tocantins, sem deixar passar nenhum acontecimento marcante pela percepção de repórteres e das lentes dos fotógrafos do JTo.

Projetos

Além de informar os leitores com credibilidade, a história do JTo também é marcada por por diversos projetos voltados à reflexão da população sobre os problemas enfrentados pelos tocantinenses, e as possíveis soluções que podem ser tomadas pelo poder público e sociedade civil. Entre eles estão tais como o Agenda Tocantins e o Palmas Minha Cidade, voltados à gestão pública; o Fórum das Águas, que por 13 edições tratou de assuntos sobre meio ambiente e soluções para a preservação; e ainda abordando a educação, o Pensar e o Fórum Educar.

Transformações

Nesses 41 anos, o Jornal do Tocantins acompanhou as diversas transformações tanto da comunicação quanto das tecnologias. A partir dos anos 2000, o Jornal do Tocantins passou a contar com um site, que acompanhava as notícias do Estado, do Brasil e do mundo também na internet. Já em agosto de 2016, o impresso, que era veiculado na versão Standart, passou a ser Berliner, formato geralmente usado pelos jornais europeus.

Mas a grande mudança ocorreu em 1º de janeiro de 2019, quando o JTo passou a ser veiculado exclusivamente em ambiente digital, visando sempre uma melhor experiência com o leitor/internauta oferecendo informações e a credibilidade das últimas quatro décadas.

O diretor-geral do Grupo Jaime Câmara no Tocantins, Jean Teixeira, pontua que a visão que Jaime Câmara teve na década de 70, de criar um Jornal de qualidade e que de fato contribuísse para o desenvolvimento da Região, tornou-se logo realidade pelas mãos de jornalistas e profissionais que por essa passaram pela casa e deixaram suas contribuições. “Várias transformações aconteceram até chegarmos hoje, ouso dizer, com a mesma credibilidade herdada e a mesma utilidade para o Estado”.

Sobre a atual situação do País e do mundo, Teixeira ressalta a necessidade de levar informação apurada e séria para a população. “Em momentos difíceis como passamos agora, com cenário turvo, guerra de versões e fakenews, temos orgulho de oferecer aos nossos leitores e aos tocantinenses em geral a sua fonte segura de informação, com a mesma qualidade editorial e a mesma isenção que Jaime Câmara propôs. Acrescente-se que essa qualidade e isenção editorial são marcas de todos os veículos do Grupo Jaime Câmara”, ressalta.

“Cabe uma menção especial aos nossos heróis jornalistas por sua luta diária e intransigente pela verdade dos fatos, sem se deixarem intimidar em seu sagrado direito de liberdade de expressão e de imprensa. Parabéns jornalistas e equipe do Jornal do Tocantins, obrigado aos nossos anunciantes pela confiança e parceria, e obrigado leitores e povo tocantinense, razão de nossa existência”, complementa o diretor-geral do Grupo no Tocantins, destacando que a contribuição do Jornal do Tocantins vai além, pois propiciou o surgimento de seu irmão mais novo, o Jornal Daqui, que veio para democratizar o acesso a essa mesma informação útil e de qualidade.

Para Tião Pinheiro, editor-chefe do JTo e que está à frente do veículo desde o início, as mudanças ao longo dos anos foram fundamentais para atender os leitores, cada vez mais interessados na informação mais próxima de suas mãos, ainda mais nesse momento em que o isolamento social. “Como acontece com todas as áreas mundo afora em consequência da pandemia da covid-19 e suas consequências, o Jornal do Tocantins chega aos seus 41 anos se reinventando e tudo fazendo para, virtualmente, levar a melhor informação a seus internautas. É uma realidade nova e que nos exige muito, o que tanto a direção do Grupo Jaime Câmara como toda a equipe do JTo vêm empregando recursos humanos e tecnológicos. Claro que também nós estamos nos empenhando para entender esse novo tempo e continuar nossa missão de informar”.

Parabéns por quem faz

Com a palavra, a equipe do Jornal do Tocantins: