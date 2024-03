O Jornal Daqui completou 11 anos de conteúdo diversificado, histórias, kits e relações de fidelidade e de amizades construídas com leitores e parceiros que acompanham sua jornada até hoje ou conheceram o veículo ao longo do caminho.

Hoje são mais de 9 mil exemplares, por dia, distribuídos em 263 pontos de vendas que atendem as principais cidades do estado como Palmas, Araguaína, Barrolândia, Brasilândia, Colinas, Nova Olinda, Guaraí, Miracema, Paraíso, Gurupi, Porto Nacional e Formoso do Araguaia.

Nesses 11 anos de atuação, completos no domingo, 3, o Daqui contou com o apoio dos profissionais que atuam no Grupo Jaime Câmara (GJC), onde o jornal é produzido, e também dos parceiros que contribuem para que seja possível a tarefa de levar o jornal até o lar dos tocantinenses. Uma dessas pessoas é a cabeleireira Adel Marino, que é revendedora do jornal há 8 anos.

“Comecei com pouco, e fomos crescendo ao longo dos anos, tenho em média de 70 a 90 clientes que conquistei nos últimos oito anos, inclusive, vai fazer nove anos que vendo os jornais e tenho meu ponto, em junho deste ano”, comemorou.

Adel contou que criou uma metodologia para vender seus jornais e, assim, conseguir atrair mais clientes. Dessa forma ela vende até para fora do estado. “Junto os jornais que circulam de segunda a sábado. No domingo o cliente vem buscar, assim, facilita até para eles e principalmente para quem não mora aqui na cidade. Já tive cliente até de Brasília (DF), que comprava o jornal”, relatou.

Conhecido pelas promoções que premiam os leitores com kits de utilidades domésticas, Adel contou que vender o jornal é gratificante e que, mesmo com os estresses, quer continuar. “Acontece de às vezes ter seus estresses, todo trabalho tem, digo que vou parar de vender, mas esse ponto virou meu vício, uma coisa que faz parte da minha vida, gosto de mexer com isso”, finalizou.

Tradição

O aposentado de 65 anos, Abelardo Alves, parceiro do jornal desde 1994, vende os jornais em sua banca, no município de Paraíso do Tocantins, no centro-oeste do estado. Mesmo antes disso, já vendia o jornal que na época era Folha de Goiaz. “Em 94 eu tirei o alvará da minha banca, mas antes disso eu já vendia, na época era O Folha, vinha de Goiânia e eu vendia aqui na cidade”, lembrou.

Abelardo disse que já teve dez pontos de vendas durante os anos, mas hoje continua somente com a matriz, em Paraíso, e que vende em média 40 jornais diariamente. “Depois que me aposentei, passei a trabalhar sozinho mesmo na banca que fica no centro da cidade, venho trabalhar aqui de segunda a sábado”.

O revendedor comentou que o kit do jornal é fundamental para suas vendas e que atrai os clientes para comprar, “mesmo com a internet que tomou conta de tudo, o jornal continua vendendo e os seus kits são famosos no estado”, comentou.

Publicado pela primeira vez em Goiânia (GO), o Jornal Daqui fez sucesso e chegou a ultrapassar a tiragem do Jornal O Popular, também do GJC. No Tocantins, o Jornal Daqui conseguiu atrair um público fiel e, em dois anos, tornou-se o jornal de maior circulação no estado e ainda é querido pelos leitores das 12 cidades tocantinenses onde possuem pontos de vendas.