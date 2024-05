Vida Urbana Jogos marcados para o Rio Grande do Sul são adiados por causa das enchentes Competições estavam marcadas para serem realizadas no estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda-feira (6)

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul (RS) levaram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a decidir adiar todas as partidas de futebol. As competições estavam marcadas para serem realizadas no estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda-feira (6). Segundo nota emitida pela entidade máxima do futebol brasileiro, no final ...