Vida Urbana Jogos Estudantis Paradesportivos começam nesta sexta, 27 em Palmas 8ª edição dos jogos prevê a participação de aproximadamente 85 atletas de todas as regiões do Tocantins

Os Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets) 2022, iniciam nesta sexta-feira, 27. Na 8ª edição dos jogos, haverá a participação de paratletas de todas as regiões do Estado, incluindo indígenas da comunidade Xerente, de Tocantinópolis. As modalidades disputadas durante dois dias de competições em Palmas, promovidos pela Secretaria de Estado da Educação (...