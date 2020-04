Vida Urbana Jocyelma Santana assume BDT e France Santiago ancoragem da CBN Tocantins nesta segunda-feira Jocyelma atuava como âncora da CBN Tocantins e France como produtora e auxiliar da coordenação de jornalismo da emissora

A jornalista Jocyelma Santa volta à TV Anhanguera Tocantins na próxima segunda-feira, 6, onde comandará o Bom Dia Tocantins. Ela será apresentadora e editora do telejornal que está com uma roupagem nova: 2h30 de conteúdo na cobertura especial da TV Globo sobre o coronavírus, sendo o maior da TV Anhanguera Tocantins. Anteriormente, quem atuava a frente do Bom Dia Tocantins e...