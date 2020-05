Após o primeiro óbito de um paciente por Covid-19 em Porto Nacional, o prefeito, Joaquim Maia (PV), lamentou a morte e reforçou a necessidade do isolamento social no município, bem como que a população siga as medidas restritivas adotadas pela gestão como o uso de máscaras e não realizar aglomerações.

“Nossa estratégia de enfrentamento da Covid-19 não dependia da ocorrência desse óbito. Já tínhamos essa compreensão e sabíamos que o risco de morte era algo grande, em razão dos casos que vinham aumentando e do próprio contexto epidemiológico do que ocorre não só em Porto Nacional e no Tocantins, mas no Brasil e no mundo”, relata em entrevista à CBN.

O gestor lembra que a cidade neste sábado, 16, contabilizava sete casos confirmados e que a morte do jovem de 38 anos, que não tinha nenhuma comorbidade, demonstra a gravidade dessa doença. “Esse óbito que infelizmente aconteceu mostra que ninguém está insuscetível. Ninguém tem a condição de achar que não pode vir a ter uma ocorrência mais grave em razão dessa doença”, explica.

Medidas

“Estamos organizando medidas para evitar aglomeração de pessoas, desde o início, buscando fazer que nossas equipes de saúde e demais órgãos trabalhem no sentido de conscientizar a população. Inclusive, que depende da comunidade, realizar o auto isolamento voluntário e quando houve necessidade de sair de casa, que seja com a máscara”, explica ao afirmar que existe uma ação para os próximos dias dos protetores sociais para trabalhar a conscientização em ponto de aglomeração e periferias da cidade.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de um lockdown na cidade, o gestor afirmou “todas ações são no sentido de proteger nosso povo, e em momento algum vamos retroceder, se houver necessidade vamos determinar um isolamento de maneira mais rígido”, conta. Sobre o sistema de saúde, Maia lembrou que o Hospital Regional é uma unidade de porte médio e casos mais graves precisam ser encaminhados para o Hospital Geral de Palmas (HGP), que tem uma estrutura mais completa, além disso atualmente a cidade disponibiliza de seis respiradores.