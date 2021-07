Morreu nesta segunda-feira (26), o ex-senador e ex-diretor do Grupo Jaime Câmara (GJC), João Rocha Ribeiro Dias, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) e chegou a ser entubado. Antes da morte, entretanto, João Rocha, como era conhecido, chegou a apresentar uma melhora na oxigenação.

João da Rocha Ribeiro Dias nasceu em 15 de janeiro de 1941 em Ribeiro Gonçalves, no Piauí. Seu pai, Cornélio Ribeiro Dias, foi prefeito do município de Cristalândia, quando este ainda fazia parte do Estado de Goiás. Em 1959, João Rocha começou a trabalhar como auxiliar de escritório na Organização Jaime Câmara. Entre os anos de 1964 e 1966, assinou a coluna “O Norte em foco” no Jornal O Popular. Em 1965 foi eleito diretor da Associação Goiana de Imprensa e em 1966 formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Em 1975, João Rocha tornou-se diretor financeiro da TV Anhanguera. Foi ainda presidente da Associação e do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado de Goiás (1980-1988), conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO), em 1986, e diretor da Associação Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), em 1988.

A eleição para senador pelo estado de Tocantins aconteceu em 1990. Em 1999 deixou o Senado, ao término da legislatura, não tendo concorrido à reeleição em outubro de 1998. Durante sua carreira política recebeu homenagens como Cidadão Honorário de Araguaína (TO), Cidadão Honorário de Porto Nacional (TO). Também ganhou medalha do Mérito Empresarial da Associação Comercial de Goiás, foi sócio honorário do Clube dos Dirigentes Lojistas de Catalão, recebeu medalha do Mérito Tiradentes da Polícia Militar de Goiás e Ordem do Mérito Tocantins no Grau de Grã-Cruz-Maior, concedida pelo governo de Tocantins. Recebeu também medalha do Mérito Tamandaré, Ministro da Marinha e medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, Ministério da Aeronáutica.

Em sua carreira como escritor, João Rocha é considerado o político tocantinense que produziu os melhores textos sobre a história política do Tocantins.

NOTA DE PESAR - PREFEITURA DE GOIÂNIA

"Recebi com pesar a morte do ex-senador João Rocha que, além de parlamentar influente, também foi advogado atuante e um importante personagem da imprensa goiana, cuja colaboração rompeu as páginas de jornal e chegou à direção da Associação Goiana de Imprensa e de outras entidades da classe. Como escritor talentoso que foi, João Rocha deixa seu legado marcado na história de Goiás".

Rogério Cruz

Prefeito de Goiânia

-----

Trabalhos publicados

- Tocantins - A Força de Um ideal, no ano de 1989, através da Gráfica Editora O Popular de Goiânia - GO.

- Reforma Fiscal (1992)

- Ferrovia Norte Sul (1992)

- Imposto Único (1992)

- Coletânea Sebrae - Imposto Único (1992)

- Revisão Constitucional (1993)

- A força de um ideal (1993)

- A crise política (1994)

- Capital especulativo (1994)

- A Saúde no Brasil (1994)

- O Binônimo produção-transporte (1994)

- Artigos e Atividade Parlamentares (1994)

- Pareceres (1991-1995)

- Emendas ao Orçamento (1991-1995)

- Banco Amazônia - Atividade Parlamentar (1995)

- Atividade Parlamentar (1995)

- Manual de Orientação aos Prefeitos (1995)

- Congresso Internacional de TV (1995)

- TV a Cabo (1995)

- Projeto Javaes (1996)

- Desigualdades Socioeconômicas (1997)

- Indústria automotiva - BNDES- Agricultura (1997)

- Código Eleitoral (1997)

- O Senador João da Rocha e o Parlamento - Volume I e II

- Síntese das atividades parlamentares

- Revoluções do Tribunal Superior Eleitoral (1998)

- Código Nacional de Trânsito (1998)

- Atividades Parlamentares, volume I, II, III e IV (1998/99)

- Criação do Estado do Tocantins na Constituinte de 1998 (1999)