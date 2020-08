Vida Urbana João Doria está contaminado com Covid-19 "Eu estou me sentindo bem, estou assintomático. Vou trabalhar à distância", disse

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está com o novo coronavírus. O teste, positivo, chegou às mãos do tucano no fim desta manhã. "Eu estou me sentindo bem, estou assintomático. Vou trabalhar à distância", disse o governador à Folha. Ele também publicou um vídeo em suas redes sociais anunciando a doença. Nele, conta que este foi seu sexto teste e que...