O governo do Tocantins recebe na manhã desta segunda-feira, 6, de executivos da JBS, a entrega de R$ 10 milhões em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e equipamentos para 17 leitos clínicos completos.

Por volta das 10h30 desta segunda-feira, 6, ao menos cinco carretas do grupo JBS estacionaram na parte sul do Palácio Araguaia, sede do governo estadual, com a doação do grupo empresarial. A doação é auxiliar no combate à pandemia do novo Coronavírus.

A doação foi anunciada em videoconferência no dia 19 de maio, data em que a empresa anunciou a destinação de R$ 12 milhões totais para o Estado: R$ 2 milhões destinados aos municípios, segundo divulgou à época a Secretaria da Comunicação (Secom).