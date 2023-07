Vida Urbana Jardineiro de 45 anos que agrediu caseiro com facão há 15 dias morre no HGP com lesões da briga Claudio Pereira Sampaio, de 45 anos, chegou a ser detido no dia 30 de junho quando lesionou o caseiro em sua casa. Ele faleceu por volta das 4h26 deste sábado, 15

Jardineiro e ajudante geral nascido em Miracema (TO), Claudio Pereira Sampaio, de 45 anos, faleceu por volta das 4h26 deste sábado, 15, no Hospital Geral de Palmas (HGP). O JTo apurou que ele se envolveu em uma briga no dia 30 de junho, quando atingiu uma de suas visitas naquela noite, um caseiro natural do Codó (MA), com golpes de fação, mas também saiu lesionado. No dia da conf...