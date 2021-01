Vida Urbana Janeiro termina com seis mortes e 127 novos casos de infecção por Covid-19 Tocantins totaliza até este domingo, conforme o boletim de número 322, 102.217 casos de Covid-19 e 1.382 óbitos

No último dia do mês de janeiro, o novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que o Tocantins tem 127 novos casos confirmados para Covid-19, sendo, 35 registrados nas últimas 24 horas e o restante por exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus resultados liberados no último sábado, 30. Assim, o número de inf...