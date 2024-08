Vida Urbana Jalapão recebeu mais de oito mil visitantes durante o mês de julho, afirma Executivo Estadual Atrativo teve aumento no número de visitantes em relação ao mesmo período do ano passado, aponta relatório

Cerca de 8,5 mil pessoas visitaram as dunas do Jalapão durante o mês de julho deste ano. Um dos principais atrativos da região, as dunas estão localizadas no Parque Estadual do Jalapão (PEJ). Leia também: - Homem flagra onça-pintada em estrada e se encanta com animal: 'É linda demais' - Jornalista faz romaria ao Senhor do Bonfim após promessa para engravidar: ‘Foi a fé que me salvou’...