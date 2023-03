Redação Jornal do Tocantins

Um jacaré de aproximadamente um metro de comprimento foi resgatado na noite de quinta-feira, 9, pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) após ser encontrado na calçada de uma residência, no setor Parque das Acácias em Gurupi, região sul do Estado.

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início por volta das 21h09min. Quando a equipe chegou no local, se deparou com o jacaré acuado próximo a uma árvore.

Os Bombeiros utilizaram um cambão (objeto de captura e contenção de animais) para o resgate, a ocorrência se encerrou por volta das 21h42min.

Após a captura, a equipe realizou a soltura do animal em seu habitat natural.