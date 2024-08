Vida Urbana Júri popular condena ‘Perneta’ a 19 anos e três meses de prisão pelo assassinato de mulher a facadas Maria de Nazaré da Silva, de 37 anos, morreu com três golpes de faca que atingiram o abdômen e o tórax em agosto do ano passado. Segundo a polícia, a vítima, o suspeito e uma testemunha bebiam álcool quando aconteceu o crime

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Araguaína condenou a 19 anos e três meses de prisão, em regime fechado, Gideon Gomes da Silva, de 36 anos, pelo assassinato de Maria de Nazaré da Silva, de 37 anos, no ano passado, no município de Santa Fé do Araguaia, no norte do estado.