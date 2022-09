Vida Urbana Júri do caso Danillo Sandes segue com debates entre promotoria e defesa e pode acabar até a noite Parte da tarde desta quarta-feira,21, segundo dia de julgamento, será para a réplica da defesa dos ex-policiais do Pará e há expectativa de votação dos jurados até o início da noite

A sessão do Júri Popular que julga o ex-policiais militares do Pará Rony Marcelo Alves Paiva, 41, e Wanderson Silva de Sousa, de 37 anos pela morte do advogado Danillo Sandes Pereira, em Araguaína, em 2017, segue para a segunda tarde de julgamento com debates entre a promotoria de Justiça e a defesa. Na terça-feira, 20, primeiro dia de julgamento, o ...