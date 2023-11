O júri popular que julga o empresário Bruno Teixeira da Cunha, 38 anos, começou na manhã desta segunda-feira, 27, no Tribunal do Júri da Comarca de Palmas. O julgamento teve início às 8h da manhã e deve ir até o final do dia. Está prevista a oitiva de 10 testemunhas, além do interrogatório do acusado.

Teixeira é acusado de ter pago R$ 25 mil ao ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, 47 anos, para executar o empresário Elvisley Costa de Lima. O crime ocorreu em janeiro de 2020, em um estacionamento entre uma padaria e restaurantes da Avenida Palmas Brasil, na capital.

Bruno está preso desde o dia 4 de outubro de 2021, depois de ficar foragido por mais de um ano. A polícia o encontrou após receber informações de que um homem com mandado de prisão em aberto era atendido em uma clínica odontológica na cidade de Balneário Camboriú (SC). O foragido da Justiça morava em um condomínio de luxo em Florianópolis, cerca de 80 km de onde acabou preso pela polícia.

Relembre a denúncia

Segundo o promotor André Varanda, no dia do crime, Bruno Teixeira ligou para o empresário propondo uma conversa sobre uma dívida que possuía e Elvisley cobrava o pagamento e o levou para o estacionamento onde havia sido combinada a execução. Enquanto Bruno distraía Elvisley conversando com ele na caminhonete, Júnior da Serra se aproximou do carro, pelo lado da vítima - recurso que dificultou a defesa do empresário, conforme o promotor - e efetuou vários disparos contra ele. Lima morreu no local.

“O conjunto probatório indiciário demonstra que o denunciado Gilberto de Carvalho matou a vítima a mando do denunciado Bruno Teixeira, devedor de vultosa quantia à vítima, mediante promessa de pagamento, tendo Gilberto de Carvalho recebido antecipadamente pelo “serviço” a importância de R$ 25.000,00 (conforme dados telefônicos obtidos por meio judicial)”, escreveu o promotor.

André Varanda afirma que Júnior da Serra ao ser preso em cumprimento a Mandado de Prisão, confessou, em parte, a autoria do crime. Bruno Teixeira tem negado a autoria. “Entretanto, as provas coligidas aos Autos de Inquérito (Laudos Periciais, imagens, quebras de dados telefônicos, etc.), indicam a coautoria de sua parte”, acusou o promotor.