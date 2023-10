Vida Urbana Júri condena quatro dos fugitivos do presídio Barra da Grota em cinco dias de julgamento Penas variam entre 47 a 82 anos para os quatro condenados. Testemunha faltou ao júri e outros 14 réus serão julgados em outra data pela fuga de 28 presos em 2018.

Quatro dos reeducandos que fugiram do presídio Barra da Grota, em Araguaína, no ano de 2018, estão sentenciados à pena de prisão após o julgamento do júri, concluído na madrugada deste sábado, 28. Na fuga, 28 conseguiram escapar após usar uma professora que ministrava aulas no presídio e policiais penais como reféns. O homem apontado como líder do grupo, Valdemir Gomes ...