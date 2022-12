Vida Urbana Júri condena dois acusados de morte cometida em 1995 a 25 anos de prisão Sentença saiu para José Augusto Coelho por ter contratado por R$ 500 o outro réu, Estevão Gomes da Silva, para matar vítima

O Tribunal do Júri de Arapoema condenou Francisco Estevão Gomes da Silva e José Augusto de Sousa Coelho a 12 anos e 13 anos e 3 meses de prisão, respectivamente, por homicídio qualificado, praticado contra João Carvalho Gomes Filho, o Joãozinho, no dia 29 de dezembro de 1995 em Arapoema. Um outro terceiro suposto participante acabou absolvido no decorrer do proces...