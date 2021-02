Vida Urbana Júlio Manoel da Silva Neto assume o comando da Polícia Militar do Tocantins Novo comandante entra no lugar do coronel Jaizon Veras Barbosa; Solenidade nesta quarta-feira, 10, contou com a presença do governador Mauro Carlesse (DEM)

O coronel Júlio Manoel da Silva Neto assumiu nesta quarta-feira, 10, o comando do Polícia Militar no Tocantins (PM-TO). Na solenidade presidida pelo governador Mauro Carlesse (DEM), o novo comandante assumiu o lugar do coronel Jaizon Veras Barbosa, que foi para a reserva. O evento ocorreu na sede do Comando-Geral da PM, em Palmas. Veras Barbosa agradeceu ao Govern...