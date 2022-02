Vida Urbana Itamaraty: cerca de 40 brasileiros embarcam em trem para sair de Kiev Funcionários da embaixada brasileira em Bucareste aguardam na fronteira. Entre os brasileiros há dezenas de jogadores que atuavam no futebol ucraniano

O Ministério das Relações Exteriores informou que cerca de 40 brasileiros conseguiram embarcar em um trem de Kiev para Chernivtsi, perto da fronteira com a Romênia. Funcionários da Embaixada do Brasil em Bucareste, capital da Romênia, aguardam os brasileiros na fronteira, segundo o Itamaraty. Outros brasileiros e também latino-americanos já foram recepcionados mais c...