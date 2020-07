As Prefeituras de Itacajá e Peixe adotam novas medidas para conter e enfrentar a Covid-19 nas cidades. Em Itacajá, a gestão determinou o toque de recolher a partir das 21 horas e em Peixe a administração irá iniciar uma ação de testagem em massa para a doença e distribuir medicamentos de prevenção.

Itacajá

A Prefeitura de Itacajá decretou toque de recolher e os moradores ficarão proibidos de permanecer nos ambientes públicos a partir das 21 horas, com aplicação de multa em caso de descumprimento no valor de R$ 100,00 na primeira vez e R$ 200,00 em caso de reincidência. O texto está do Decreto nº 029/2020 publicado no Diário Município vale por 15 dias.

A fiscalização deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil. Esse mesmo decreto também suspende a abertura do comércio local aos domingos, com exceção dos serviços de hotelaria, alimentação, farmácias e de comércio de combustíveis.

Peixe

A Prefeitura de Peixe começa nesta quarta-feira, 22, uma ação de testagem em massa para da Covid-19, conforme apurou o G1 Tocantins . São 2,5 mil testes rápidos para quem faz parte de grupos de risco que acontecerão a partir da separação em grupos e datas distintas, que vai até 11 de agosto.

Conforme o cronograma de testagem, até a sexta-feira, 24, serão testados os profissionais da saúde e segurança pública, nos dois dias seguintes serão os obesos, tabagistas. Já de 29 de julho a 4 de agosto será a vez dos idosos com mais de 60 anos. E nos dias seguintes acontece a testagem de hipertensos, diabéticos e portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica.

Segundo o apurado pelo G1 Tocantins, os testes serão realizados em uma estrutura com tendas montada na frente do Hospital Municipal Antônio Pires sempre das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

A Prefeitura também fará a distribuição de kits com o medicamento antiparasitário ivermectina e polivitamínico para a população. Após ser questionada pelo G1 Tocantins, a Prefeitura de Peixe disse que todas as pessoas vão passar por consulta médica antes de receber os remédios.