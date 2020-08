A Prefeitura de Itacajá estendeu o toque de recolher na cidade e limitou o horário de funcionamento do comércio, conforme novo Decreto publicado nesta terça-feira, 11. Os moradores que forem vistos em locais públicos fora do horário permitido, que é das 22 às 4 horas, podem ser punidos com multa.

A medida vale pelos próximos 15 dias e a multa é de R$ 100 para a primeira infração e R$ 200, para reincidentes. A fiscalização deve ser realizada por funcionários da Secretaria de Saúde da cidade e pela Polícia Militar (PM).

Com relação ao horário de funcionamento do comércio, conforme o Decreto, os estabelecimentos devem fechar às 18 horas de segunda a sábado e permanecer fechados aos domingos. Essa medida não se aplica a farmácias, revendedoras de gás e postos de combustíveis. Além disso, os bares da cidade estão proibidos de atender clientes no local e só podem fazer vendas por delivery.