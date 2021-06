Vida Urbana Isca e Saúde não renovaram contrato de UTIs covid por incerteza jurídica e divergências no pagamento Instituto alega pendências no pagamento e custos que ultrapassam os 2000%, além de risco de alegação de superfaturamento; Estado afirma que repasses estão em dia e que já elabora nova licitação para contratação de nova empresa

O Governo do Tocantins e o Instituto Saúde e Cidadania (Isac) anunciaram nesta terça-feira, 1º, a não renovação dos contratos de serviços prestados no combate a Covid-19. Esse rompimento ocorre por causa da insegurança jurídica dos acordos emergenciais, que estavam sendo prorrogados recorrentemente, e que possivelmente serão questionados no futuro pelos órgãos de controle, a...