Irmãos vão enfrentar júri popular acusados de matar e deixar faca cravada nas costas de jovem Pablo Henrique Soares, de 19 anos, foi morto no dia 9 de setembro de 2023, em Araguaína

Por determinação judicial, dois irmãos, de 22 e 24 anos, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Eles são acusados de matar Pablo Henrique Soares, de 19 anos, no dia 9 de setembro de 2023, em Araguaína. O corpo foi encontrado com uma faca cravada nas costas. Os nomes dos irmãos não foram divulgados.