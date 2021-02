Vida Urbana Irmãos suspeitos de tentativa de latrocínio são indicados pela Polícia Civil em Araguaína Crime ocorreu em 2019 naquela cidade; ainda durante a investigação, a polícia realizou a prisão em flagrante de um dos investigados por posse irregular de arma de fogo

Dois irmãos, um de 18 anos e outro de 22 anos de idade, foram indiciados, em Araguaína, norte do Estado, por tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. O crime ocorreu em 2019 naquela cidade e nesta segunda-feira, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso. De acordo com o delegado Breno Eduardo Campos Alves da Delegacia de Repressão a Roubos de Ara...