Vida Urbana Irmãos são suspeitos de esfaquear dois homens em bar durante briga, diz PM Segundo a Polícia Militar, um homem de 40 anos foi levado ao Hospital Municipal de Araguaína, em estado grave. A mãe dos suspeitos também ficou ferida ao tentar separar a briga dos filhos. Os irmãos ainda não foram encontrados

Irmãos de 25 e 29 anos são suspeitos de terem esfaqueado dois homens de 39 e 40 anos em um bar durante uma discussão em Colinas do Tocantins, região noroeste do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe dos suspeitos também ficou ferida. O caso aconteceu por volta das 17h20 deste domingo (1º). Os nomes das vítimas e dos suspeitos não foram ...